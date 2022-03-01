Бразильские коммунисты провели акцию в поддержку России у ее диппредставительств

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 марта. /ТАСС/. Активисты бразильской леворадикальной партии Causa Operaria ("Рабочий интерес") призвали власти своей страны признать Луганскую и Донецкую народные республики. Соответствующие акции под общим лозунгом "Мы все поддерживаем Россию" состоялись во вторник, передает корреспондент ТАСС.

Бразильские коммунисты с красными партийными флагами и российским триколором вышли к зданиям российских диппредставительств - посольства в Бразилиа и генеральных консульств в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро - и осудили попытки НАТО по милитаризации Украины. "За поражение НАТО на Украине", - гласил один из плакатов на акции в Рио-де-Жанейро, "Мы все поддерживаем Россию", - говорилось на втором.

С самого начала манифестации у здания генконсульства появились представители консервативно-либеральной партии "Движение Свободная Бразилия", которые пытались сорвать митинг левых. Прикрываясь баннерами с символикой партии и, по всей видимости, транслируя происходящее в соцсетях, они выкрикивали оскорбления в адрес политических оппонентов и националистические украинские лозунги.

После короткой перепалки между протестующими на место прибыли три полицейские машины, в том числе спецподразделение военной полиции. Акции в Бразилиа и Сан-Паулу прошли мирно. В общей сложности в акциях приняли участие около 50 человек.

Накануне у российских диппредставительств также прошли акции в поддержку Украины, их участники скандировали кричалки украинских националистов и оскорбления в адрес руководства России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.