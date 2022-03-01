Зеленский заявил, что не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видит конкретики по итогам переговоров украинской и российской делегаций. По его словам, для продолжения диалога нужен компромисс.

"Я пока не ощущаю <...> от этой первой встречи конкретики. Есть единственное - это 1% того, что они снова могут встретиться и проговорить те или иные шаги вперед", - отметил украинский лидер во вторник в интервью телеканалу​​​​​​​ CNN, вырезки из которого обнародованы в телеграм-канале Зеленского.

По словам президента, для продолжения переговоров нужно стремление идти на компромиссы. "Вы же знаете, чтобы делать шаги вперед, нужно, чтобы кто-то делал шаги навстречу. А там, где есть большие проблемы и риски терять ежедневно людей, надо делать шаги назад. Это диалог", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что западные страны должны дать Украине юридические гарантии безопасности, если не хотят принимать ее в НАТО.