Глава МВД Турции назвал "умственно отсталыми" призывающих вернуть России С-400

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прокомментировал во вторник призывы вернуть России приобретенные Анкарой зенитные ракетные системы С-400 из-за событий на Украине.

"Когда началась война между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги: "Давайте вернем С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолетов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это полный идиотизм", - приводит его слова новостной портал Хаберлер.