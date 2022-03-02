Отряд французских военных прибыл на румынскую авиабазу в Констанце

БУХАРЕСТ, 2 марта. /ТАСС/. Французский отряд в составе 235 военных с боевой техникой из 27-го батальона горных стрелков в Анси прибыл во вторник на румынскую базу ВВС Михаил Когэлничану (уезд Констанца на юго-востоке страны). Об этом сообщило Минобороны Румынии.

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"Французский батальон представляет собой первое сухопутное подразделение Сил реагирования НАТО, дислоцированное в Румынии согласно решению Севроатлантического совета от 25 февраля", - отмечается в сообщении. В общей сложности 500 французских и 300 бельгийских военных, являющихся составной частью Сил реагирования НАТО, присоединятся к румынским военным в рамках мер по укреплению восточного фланга НАТО.

Также ВВС Италии направили в Румынию еще четыре истребителя Eurofighter Typhoon. Согласно румынскому Минобороны, два самолета приземлились на базе в Констанце в воскресенье, а другие два - во вторник. Таким образом, сейчас на базе Михаил Когэлничану находятся восемь итальянских истребителей. Итальянский отряд вместе с военными румынских, германских и американских ВВС выполняет в Румынии задачи укрепленной воздушной полиции, патрулируя в регионе Черного моря под командованием НАТО.

Германский отряд, дислоцированный в Румынии, насчитывает примерно 75 военных (летчики и технический персонал с шестью самолетами Eurofighter Typhoon).

На 3 марта намечен визит на базу Михаил Когэлничану командующих ВВС Германии, Италии и Румынии, которые будут присутствовать на показательных учениях летчиков трех стран. Сценарий маневров предусматривает перехват цели, которую будет представлять транспортный самолет C-27 J Spartan румынских ВВС.