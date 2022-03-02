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Военная операция на Украине

Британское правительство наделило себя полномочиями задерживать российские суда

Запрет распространяется на все корабли, которые принадлежат или "управляются кем-либо, связанным с Россией", говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Новый закон, принятый в Великобритании, наделяет власти этой страны полномочиями задерживать российские суда. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник МИД Соединенного Королевства.

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"Российские суда будут под запретом в портах Великобритании после нового пакета британских санкций против России. Запрет распространяется на все суда, которые принадлежат или управляются кем-либо, связанным с Россией, и власти получат новые полномочия задерживать российские суда", - отмечается в заявлении.

Ранее британский Минтранс пояснял, что запрет будет распространяться на любое судно, которое, по оценке Лондона, принадлежит, контролируемо, зафрахтовано или управляемо любым человеком, связанным с Россией, или попавшими под санкции персонами и которое ходит под российским флагом и зарегистрировано в России. Подобные рестриктивные меры были введены в ответ на военную операцию РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
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