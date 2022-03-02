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Военная операция на Украине
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Глава Пентагона заявил главе МО Украины о решимости США и партнеров оказывать помощь Киеву

Ллойд Остин провел беседу с Алексеем Резниковым, "чтобы предложить поддержку украинскому народу" в связи с продолжением российской операции

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать оказание военной помощи Украине, в том числе в поставках оружия, а также тесно координировать действия ввиду специальной операции России.

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Об этом заявил министру обороны Украины Алексею Резникову в состоявшемся во вторник телефонном разговоре его американский коллега Ллойд Остин.

Как сообщил позднее в тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Остин провел беседу с Резниковым, "чтобы предложить поддержку украинскому народу" в связи с продолжением российской операции. "Министр Остин подчеркнул, что США едины со своими союзниками и партнерами в решимости поддержать Украину, в том числе посредством дальнейшего предоставления оборонительной военной помощи. Лидеры [Остин и Резников] условились сохранять тесную координацию [действий] в этой войне, которую начала лишь Россия", - утверждал Кирби.

Теги
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
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