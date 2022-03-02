Канада намерена объявить о новых антироссийских санкциях в ближайшие дни

ОТТАВА, 2 марта. /ТАСС/. Канадские власти в ближайшие дни объявят о новых антироссийских санкциях в связи с ситуацией на Украине. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд.

"Мы готовим дополнительные меры. Мы объявим о них в ближайшие дни", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Канада уже ввела три пакета экономических санкций против России 22, 24 и 26 февраля. В частности, под канадские рестрикции попали президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.