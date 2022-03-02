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Военная операция на Украине

Вице-президент Венесуэлы обвинила страны Запада в возбуждении ненависти к России

Дельси Родригес назвала их виновными в кризисе на Украине
© Александр Щербак/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Страны Запада, бойкотировавшие выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека, разжигают ненависть и нетерпимость в отношении России. Такую точку зрения выразила во вторник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине", - написала она в Twitter.

"Венесуэла присоединяется к тем, кто продвигает диалог во имя мира", - добавила Родригес.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители порядка 40 западных стран покинули зал во время трансляции видеообращения Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека.

Теги
УкраинаВенесуэлаРоссияВоенная операция на Украине
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