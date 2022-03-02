Вице-президент Венесуэлы обвинила страны Запада в возбуждении ненависти к России

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 марта. /ТАСС/. Страны Запада, бойкотировавшие выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека, разжигают ненависть и нетерпимость в отношении России. Такую точку зрения выразила во вторник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине", - написала она в Twitter.

"Венесуэла присоединяется к тем, кто продвигает диалог во имя мира", - добавила Родригес.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители порядка 40 западных стран покинули зал во время трансляции видеообращения Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека.