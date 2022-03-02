Байден утверждает, что Россия изначально планировала операцию на Украине

"Война [президента России Владимира] Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы", - считает Байден.

Это мнение президента излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием "О положении страны". Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила пресс-служба Белого дома.

"Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают, - убежден Байден. - Поэтому был создан альянс НАТО - для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны". "Соединенные Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение", - отмечает глава американской администрации.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в военном ведомстве, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.