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Военная операция на Украине
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Байден утверждает, что Россия изначально планировала операцию на Украине

Поэтому Москва отвергла попытки дипломатического решения проблем, считает президент США
Президент США Джо Байден AP Photo/Patrick Semansky
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

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"Война [президента России Владимира] Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы", - считает Байден.

Это мнение президента излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием "О положении страны". Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила пресс-служба Белого дома.

"Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают, - убежден Байден. - Поэтому был создан альянс НАТО - для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны". "Соединенные Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение", - отмечает глава американской администрации.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в военном ведомстве, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

Теги
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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