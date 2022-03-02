Украина готовит запрет на прохождение в свои территориальные воды судов РФ

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Украины готовят документы о запрете для российских судов на вход в территориальные воды и порты страны, а также о запрете для украинских судов на вход в порты России. Об этом сообщило во вторник вечером Министерство инфраструктуры Украины.

Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине

"Ожидается принятие правительством Украины двух решений: о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Белоруссией, о закрытии портов Украины для судов под флагом РФ, запрете захода украинских судов в порты РФ, а также обращение к Международной морской организации с целью распространения указанной информации и внедрения аналогичных санкций другими странами", - заявляет украинское министерство.

В ведомстве добавляют, что правительство Украины готовит распоряжение о запрете захода в территориальные воды Украины, а также в морские порты Украины судов под флагом Российской Федерации; судов, владельцами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых власти Украины ввели санкции. "Кроме того, будет запрещен заход судов под флагом Украины в порты Российской Федерации", - указали в Мининфраструктуры Украины.

Ранее решение ввести запрет на заход российских судов в свои порты в связи с ситуацией на Украине приняли Великобритания и Канада.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.