Посол Украины в США отправилась в Капитолий из Белого дома вместе с кортежем Байдена

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Журналисты пресс-пула Белого дома утверждают, что посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова во вторник вместе с кортежем президента США Джо Байдена отправилась из Белого дома в Капитолий, где американский президент в ближайшие минуты начнет выступать с ежегодным посланием "О положении страны".

Как отмечается в сообщении пула, один из журналистов "заметил украинского посла Оксану Маркарову в кортеже" американского лидера. Уточняется, что на столбах вдоль Пенсильвания-авеню, по которой проследовал кортеж, были "украинские флаги рядом с [флагами] округа Колумбия и США, как если бы был официальный визит".

Маркарова вошла в число приглашенных гостей на выступлении Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. В ложе она сидит рядом с супругой американского лидера Джилл Байден. Первая леди США обняла ее при встрече.

У некоторых из людей, пришедших в зал заседаний Палаты представителей, где будет выступать Байден, в руках флажки с цветами украинского флага. Планируется, что хозяин Белого дома затронет ситуацию на Украине в своем выступлении.

Согласно Конституции США, руководитель администрации обязан "время от времени предоставлять Конгрессу информацию о положении нации". Как правило, президенты используют послания для того, чтобы обозначить приоритетные направления своей внутренней и внешней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. При этом внешнеполитические вопросы, как правило, занимают не самое главное место в ежегодных посланиях глав государства.