Трамп обвинил Байдена, НАТО и Запад в том, что они допустили эскалацию на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена, НАТО и страны Запада в том, что они допустили эскалацию напряженности на Украине. Заявление республиканца приводит во вторник его пресс-служба.

Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине

"На Украине сейчас не должно быть войны, - отметил Трамп. - Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться".

"Вместо того, чтобы проявить жесткость и силу, они назвали главной угрозой мировой безопасности "утку" о глобальном потеплении, лишили США энергетической независимости, а затем поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти", - продолжал Трамп. По его словам, страны Запада дали российскому руководству в ситуации с Украиной возможность "добиться всего, чего оно захочет".

Ранее Трамп, выступая на Конференции консервативных кругов США, заявил, что российский лидер в ситуации вокруг Украины оказался мудрее американского руководства и обыграл нынешнего хозяина Белого дома.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.