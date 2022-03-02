Байден в послании "О положении страны" заявил о поддержке властями США украинцев

"Украинский посол в США сегодня здесь, сидит рядом с первой леди", - сказал американский лидер. Он предложил всем присутствующим в Палате представителей Конгресса США "встать и дать недвусмысленный сигнал всему миру". "Америка на стороне украинцев", - заверил Байден. Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова вошла в число приглашенных гостей на выступлении президента США перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. В ложе она сидит рядом с супругой американского лидера Джилл Байден.

Согласно изложенной Байденом версии, "шесть дней назад президент России Владимир Путин попытался пошатнуть основы свободного мира". "Но он сильно просчитался. Он думал, что сможет войти на Украину и мир поддастся. Вместо этого он натолкнулся на прочную стену, которую не мог представить. Он встретил украинцев", - утверждал Байден.

По мнению главы Белого дома, "как президент [Украины Владимир] Зеленский, так и все украинцы буквально восхищают мир своим бесстрашием, мужеством и решимостью". Как полагает американский лидер, "каждый - от студента до пенсионера - стали солдатами, защищающими свою родину".

"На протяжении истории мы усвоили урок, что, когда диктаторы не платят за агрессию, они создают еще больше хаоса. Они продолжают действовать. Издержки и угроза для Америки и всего мира продолжают расти, - сказал Байден. - Именно поэтому создали НАТО с целью обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны".

Переброска войск в Европу

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а исключительно для защиты союзников по НАТО, заявил Байден.

"Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО - в том случае, если [президент России Владимир] Путин решит двигаться дальше на Запад", - сказал глава вашингтонской администрации.

По словам Байдена, он уже ясно сигнализировал, что США и их союзники в Европе "будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО полной силой своей коллективной мощи". "И мы сохраняем трезвый взгляд на вещи. Украинцы дают отпор с чистой отвагой. Однако следующие несколько дней, недель, месяцев будут для них тяжелыми", - заявил глава Белого дома. Как он утверждал, Россия может добиваться успеха в своей специальной операции на Украине, но будет платить "сохраняющуюся высокую цену в долгосрочной перспективе".

Конфликт на Украине

Силы США не участвовали и не будут участвовать в конфликте с войсками РФ на Украине, заявил Байден.

"Наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками на Украине", - сказал он.

"Вместе с нашими союзниками мы предоставляем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем свыше миллиарда долларов в виде прямой помощи Украине. И мы продолжим помогать украинскому народу, когда тот защищает свою страну, помогать облегчить их [украинцев] страдания", - добавил американский лидер.

Единение Запада

Соединенные Штаты в ситуации вокруг Украины видят единение Европы и всего Запада, заявил Байден.

По мнению американского лидера, события на Украине "ослабят Россию и сделают сильнее остальной мир". "Мы наблюдаем единство среди лидеров стран, более единую Европу и более единый Запад", - утверждал Байден.

"В битве между демократиями и автократиями демократии активизируют усилия, и мир явно выбирает сторону мира и безопасности. Это настоящее испытание, это займет время, так что давайте и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа", - считает президент США.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.