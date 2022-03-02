Байден: США создают рабочую группу для "расследования преступлений российских олигархов"

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Минюст США создает специальную рабочую группу для "расследования преступлений российских олигархов". Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию, - утверждал он. - Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами".