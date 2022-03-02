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Санкции в отношении России
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Байден: США создают рабочую группу для "расследования преступлений российских олигархов"

Американский лидер отметил, что США и их союзники намерены "забрать" у "российских олигархов и коррумпированных лидеров" "нечестно нажитые богатства"

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Минюст США создает специальную рабочую группу для "расследования преступлений российских олигархов". Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

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"Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию, - утверждал он. - Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами".

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СШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, Джо
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