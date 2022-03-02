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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Запрет на полеты вступит в силу к вечеру 2 марта
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

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"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", - сказал он.

Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства транспорта США.

Как отмечается в пресс-релизе, запрет будет касаться всех воздушных судов, "принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России". "Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России", - добавили в американском ведомстве.

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