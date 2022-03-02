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Военная операция на Украине
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МАГАТЭ сообщило о получении от РФ уведомления о ситуации на Запорожской АЭС

Территория вокруг АЭС сейчас находится под контролем российских вооруженных сил, уровень радиации соответствует норме

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Россия уведомила в письменном виде Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ее вооруженные силы взяли под контроль на Украине территорию вокруг Запорожской АЭС, уровень радиации там остается в норме. Об этом сообщил в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова приводит пресс-служба организации.

"Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что ее вооруженные силы взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции Украины, - говорится в заявлении Гросси. - В официальном письме на имя генерального директора от 1 марта постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене также сообщило, что персонал станции продолжает работу по обеспечению ядерной безопасности и радиационного контроля в штатном режиме эксплуатации. Уровень радиации остается в норме".

Украина сообщала МАГАТЭ, что все украинские АЭС остались под контролем национального оператора. В среду украинский оператор отметил, что поддерживает связь с ядерными объектами Украины и АЭС продолжают работать в обычном режиме. Гендиректор МАГАТЭ неоднократно подчеркивал, что необходимо избегать любых военных действий, которые могут угрожать безопасности украинских атомных электростанций.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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