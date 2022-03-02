СМИ: руководители Тайваня перечислят месячный заработок на нужды беженцев с Украины

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Власти Тайваня в среду учредили специальный банковский счет для сбора средств, предназначенных для украинских беженцев в Польше. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Предполагается, что данный фонд будет действовать в течение месяца. Пожертвования в него можно делать через банкоматы, банковские трансферы и онлайн-переводы.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, ее заместитель Уильям Лай, председатель правительства Су Чжэньчжан изъявили желание пожертвовать на эти цели свой месячный заработок. Этому примеру согласились последовать лидеры крупнейшей оппозиционной партии Гоминьдан.

Ранее тайбэйская администрация выступила с решительным осуждением специальной операции России на Украине, заявив о намерении присоединиться к международным экономическим санкциям против РФ. Власти острова уже направили для Киева партию гуманитарной помощи весом 27 тонн - лекарства и предметы медицинского назначения.