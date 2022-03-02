Шольц: Германия и Израиль выступают за продолжение переговоров между Россией и Украиной

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Германия и Израиль выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и продолжение переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Трансляцию вел телеканал Welt.

"Сейчас важно, чтобы дипломатия снова получила свой шанс. Мы оба (Шольц и Беннет - прим. ТАСС) в равной степени выступаем за то, чтобы было возможным скорое продолжение переговоров России и Украины", - сказал Шольц.

НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане, это было бы ошибкой.

"Сложилась опасная ситуация, так как это война между самой большой страной в мире, Россией - ядерной сверхдержавой, и вторым по размеру государством Европы", - сказал канцлер. "В связи с этим нельзя недооценивать, какая опасность грозит", - добавил он. "Поэтому наша линия очень ясна: мы не будем вмешиваться в военном плане - это касается НАТО, она этого делать не станет. Это было бы в нынешней ситуации ошибкой", - подчеркнул Шольц.

По данным ТАСС, новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Белоруссии - в Беловежской пуще.

28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошел первый раунд переговоров. По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, за это время стороны "подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", и договорились продолжить переговорный процесс.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.