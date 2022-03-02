{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

С участвующей в переговорах с Россией делегацией Украины нет связи

Руководитель белорусского Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский заявил, что их телефоны отключены

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Руководитель белорусского Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский сообщил, что со вторника нет связи с украинской делегацией, которая должна принять участие в переговорах с российскими представителями.

"Со вчерашнего дня почти со всем составом украинской делегации нет никакой связи, телефоны отключены", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Во вторник российский источник сообщил ТАСС, что следующий раунд консультаций Москвы и Киева должен состояться 2 марта. По данным ТАСС, новый этап переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Белоруссии - в Беловежской пуще.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью