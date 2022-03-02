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Военная операция на Украине

Представитель ОБСЕ по СМИ призвала РФ не наносить ударов по объектам вещания на Украине

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру призвала Россию не наносить ударов по объектам общественного телевещания на Украине.

"После сообщений о том, что Россия обстреляла объекты вещания в Украине и заглушила спутниковый сигнал общественного вещателя, я хочу подчеркнуть, что вещание не должно подвергаться нападениям и незаконным препятствиям, поскольку жизненно важно информировать людей о ситуации в их стране", - говорится в заявлении представителя ОБСЕ в Twitter.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Это было сделано для пресечения информационных атак против России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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РоссияВоенная операция на Украине
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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