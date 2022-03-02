Представитель ОБСЕ по СМИ призвала РФ не наносить ударов по объектам вещания на Украине

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру призвала Россию не наносить ударов по объектам общественного телевещания на Украине.

"После сообщений о том, что Россия обстреляла объекты вещания в Украине и заглушила спутниковый сигнал общественного вещателя, я хочу подчеркнуть, что вещание не должно подвергаться нападениям и незаконным препятствиям, поскольку жизненно важно информировать людей о ситуации в их стране", - говорится в заявлении представителя ОБСЕ в Twitter.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Это было сделано для пресечения информационных атак против России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.