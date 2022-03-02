Пушилин заявил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах ДНР остается тяжелой

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) остается тяжелой. Об этом заявил в среду ее глава Денис Пушилин.

"Что касается гуманитарной ситуации в освобожденных населенных пунктах - она остается тяжелой. Но, тем не менее, работа действительно уже выстроена системно. Организован штаб по работе с освобожденными территориями", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Пушилин отметил, что ведется работа по восстановлению энергоснабжения, обеспечению населения продуктами питания и медикаментами.