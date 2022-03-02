Кулеба заявил, что Киев инициировал "правовой анализ" получения РФ членства в Совбезе ООН

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Украина в очередной раз поставила под сомнение законность предоставления России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, объявив в среду, что инициирует проведение "правового анализа" этого процесса и рассчитывает на "принципиальность юристов секретариата" всемирной организации.

"При крайне сомнительных обстоятельствах Россия оказалась в кресле постоянного члена Совбеза ООН", - утверждал в среду на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что Украина ранее неоднократно обращалась в секретариат ООН с вопросом о том, "как это могло произойти". "Наши запросы игнорировались, - отметил министр. - Нас хлопали по плечу и говорили: "Вы же все понимаете". Но больше мы ничего не понимаем".

"Инициируем вопрос о тщательном непредвзятом правовом анализе того, на каких оснований Российская Федерация остается постоянным членом Совбеза ООН", - заявил Кулеба. По его словам, рассмотрение этого вопроса будет зависеть "от принципиальности юристов секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос". Кулеба подчеркнул, что Киев рассчитывает на признание нелегитимности статуса России как постоянного члена Совбеза ООН.

Россия как правопреемник СССР

Украинская сторона не первый раз пытается поставить под сомнение правомочность членства России в Совете Безопасности ООН. Еще в ноябре 2016 г. занимавший тогда пост заместителя постпреда Украины при всемирной организации Юрий Витренко заявлял, что РФ вошла в Совбез "через неясную и непрозрачную процедуру".

Россия занимает кресло постоянного члена СБ ООН как государство-правопреемник СССР. Советский Союз входил в состав Совбеза с 24 октября 1945 года, будучи государством - основателем всемирной организации. Как отмечается на официальном сайте ООН, 24 декабря 1991 года президент РФ Борис Ельцин "проинформировал генерального секретаря (ООН Хавьера Переса де Куэльяра - прим. ТАСС) о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств". Украина на тот момент являлась страной - участницей СНГ.

Тем не менее 17 февраля этого года постпред Украины при ООН Сергей Кислица выступил с утверждением о якобы юридической неоднозначности того, что РФ стала правопреемником СССР в Совбезе. Он утверждал, что Россия якобы не прошла предусмотренную уставом процедуру вступления в ООН, согласно которой необходимо было подать заявку на членство, которую впоследствии должны были рассмотреть, однако этого не произошло.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие измышления абсурдными. Официальный представитель генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в свою очередь подчеркнул, что всемирная организация не намерена ставить под сомнение правомочность закрепления за Россией места в Совете Безопасности.