Байден заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО должны решать альянс и Киев

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Вопрос о возможности обретения Украиной членства в НАТО должен решаться самим альянсом и Киевом. Такое мнение выразил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

С точки зрения американского лидера, это, "безусловно", предстоит решать Североатлантическому альянсу и Украине. При этом, комментируя специальную операцию России на Украине, Байден утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.