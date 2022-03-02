Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с премьером Израиля

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что он провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом", - написал украинский президент на своей странице в Twitter. По словам Зеленского, в ходе разговора он обсудил "российскую агрессию".

Украинский лидер не сообщил других подробностей о беседе с главой израильского правительства.

Президент Украины обратился к премьеру Израиля с просьбой стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как сообщила пресс-служба Кремля, Беннет в телефонном разговоре в воскресенье предложил российскому лидеру посредничество в целях приостановки военных действий. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, по итогам было условлено продолжить двусторонние контакты на различных уровнях.