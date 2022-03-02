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США предписали самолетам РФ покинуть свое воздушное пространство к 05:00 мск 3 марта

Ранее стало известно о запрете на полеты российских самолетов в воздушном пространстве Штатов
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США предписали российским самолетам покинуть американское воздушное пространстве к 21:00 среды по времени Восточного побережья США (05:00 четверга по мск). Об этом говорится в уведомлении, опубликованном Министерством транспорта США.

Ранее ведомство ввело запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США. "Мы признаем, что на момент принятия данного решения в Соединенных Штатах могут находиться российские международные авиаперевозчики и/ или операторы гражданских воздушных судов, выполняющие различные рейсы, осуществляющие чартерные или иные перевозки, - говорится в уведомлении. - В связи с этим затронутые операции, которые уже выполняются, освобождаются от действия данного распоряжения до 21:00 2 марта по времени Восточного побережья США".

В документе также уточняется, что авиаперевозчики, самолеты которых находятся в США, могут запросить у американских властей разрешение на осуществление действий, необходимых для того, чтобы воздушное судно покинуло страну. Предусматривается также возможность запросить разрешение у Министерства транспорта США на осуществление полета в гуманитарных целях или для проведения поисковой операции.

Во вторник американский президент Джо Байден объявил, что США присоединяются к союзникам и закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с событиями на Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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