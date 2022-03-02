{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Замгоссекретаря США заявила, что Байден не намерен посылать войска США на Украину

Уэнди Шерман отметила, что поставки оружия и военной техники США на Украину не прекращаются, несмотря на спецоперацию РФ

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не собирается направлять американские войска на Украину, несмотря на то что Вашингтон осуждает проходящую в этой республике специальную военную операцию России. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"У президента [Байдена] нет намерения посылать войска на Украину", - подчеркнула первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Поставки оружия и военной техники США на Украину не прекращаются, несмотря на спецоперацию РФ.

 

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью