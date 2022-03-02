Замгоссекретаря США заявила, что Байден не намерен посылать войска США на Украину

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не собирается направлять американские войска на Украину, несмотря на то что Вашингтон осуждает проходящую в этой республике специальную военную операцию России. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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"У президента [Байдена] нет намерения посылать войска на Украину", - подчеркнула первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Поставки оружия и военной техники США на Украину не прекращаются, несмотря на спецоперацию РФ.