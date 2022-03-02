Зеленский вновь поговорил по телефону с главой Евросовета

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь поговорил по телефону с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и сообщил ему, что ожидает "позитивных сигналов" по поводу украинской заявки на вступление в ЕС.

"Я нахожусь в постоянном контакте с нашим доверенным другом, председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, - написал Зеленский в среду в Twitter.

"Мы обсудили текущую ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. В ожидании позитивных сигналов по поводу украинского членства в ЕС", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении к союзу. После этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в понедельник, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в сообщество. Совет ЕС серьезно проанализирует заявку Украины на членство в Европейском союзе, заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине. Следующее заседание Совета ЕС пройдет 24-25 марта.