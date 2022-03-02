Венгрия не разрешит использовать свою территорию для поставок оружия на Украину

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Венгрия не позволит осуществлять поставки летального оружия на Украину через свою территорию. Об этом в среду сообщил глава МИД республики Петер Сийярто, выступая на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.

"Мы приняли решение не отправлять войска и не поставлять оружие [на Украину]. Мы не разрешаем доставку летальных вооружений через территорию Венгрии, поскольку этот груз может стать целью для враждебных военных действий. Мы абсолютно не готовы ставить под угрозу жизни венгров, живущих в Венгрии или в украинском Закарпатье", - отметил министр.

Он также добавил, что Венгрия готова предоставить российской и украинской сторонам место для проведения переговоров на территории страны. "Как мы как страна-сосед можем помочь? Мы предложили территорию нашей страны - нашу столицу и другие локации в Венгрии в качестве безопасного места проведения мирных переговоров. Мы уже говорили по этому вопросу с украинским и российским правительствами", - отметил Сийярто.