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Военная операция на Украине

Венгрия не разрешит использовать свою территорию для поставок оружия на Украину

По словам главы МИД страны Петера Сийярто, "этот груз может стать целью для враждебных военных действий"

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Венгрия не позволит осуществлять поставки летального оружия на Украину через свою территорию. Об этом в среду сообщил глава МИД республики Петер Сийярто, выступая на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.

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"Мы приняли решение не отправлять войска и не поставлять оружие [на Украину]. Мы не разрешаем доставку летальных вооружений через территорию Венгрии, поскольку этот груз может стать целью для враждебных военных действий. Мы абсолютно не готовы ставить под угрозу жизни венгров, живущих в Венгрии или в украинском Закарпатье", - отметил министр.

Он также добавил, что Венгрия готова предоставить российской и украинской сторонам место для проведения переговоров на территории страны. "Как мы как страна-сосед можем помочь? Мы предложили территорию нашей страны - нашу столицу и другие локации в Венгрии в качестве безопасного места проведения мирных переговоров. Мы уже говорили по этому вопросу с украинским и российским правительствами", - отметил Сийярто.

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