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Грузия 3 марта подаст в ЕС заявку о вступлении в организацию

Грузия 3 марта подаст в ЕС заявку о вступлении в организацию - правящая партия.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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