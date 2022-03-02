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Военная операция на Украине

США допустили возможность перехвата российских самолетов при нарушении запрета на полеты

Ранее американская администрация запретила российским самолетам полеты в воздушном пространстве США
© Артем Коротаев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США допускают перехват российских самолетов, если они войдут в американское воздушное пространство вопреки введенному запрету. Об этом говорится в уведомлении, распространенном Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США.

Ранее администрация США ввела запрет на полеты российских самолетов в американском воздушном пространстве. Как уточняется в уведомлении ФАУ, воздушные суда, которые не соблюдают данные ограничения, "могут быть перехвачены, их пилоты и другие члены экипажа могут быть задержаны и допрошены сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности".

Во вторник американский президент Джо Байден объявил, что США присоединяются к союзникам и закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с событиями на Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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