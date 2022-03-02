Минобороны Узбекистана опровергло слухи о вербовке военных страны для службы за рубежом

ТАШКЕНТ, 2 марта. /ТАСС/. Министерству обороны (МО) не известны случаи вербовки военнослужащих Узбекистана для участия в боевых действиях в зарубежных государствах. Заявление об этом в среду было размещено на официальном сайте МО.

"Военнослужащие Узбекистана не принимают участия в боевых действиях за пределами страны. Распространенная ложная информация о начале вербовки военных в Узбекистане зарубежными государствами не имеет под собой никаких реальных оснований", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что эта ложная информация была распространена в социальных сетях.

В заявлении напоминается об уголовной ответственности за поступление, вербовку на военную службу, за службу в органах безопасности, полиции, военной юстиции или иных подобных органах иностранных государств.

"Согласно Оборонной доктрине, политика Республики Узбекистан в области обороны основана на принципах невмешательства во внутренние дела других государств, мирного урегулирования возможных споров", - подчеркивается в заявлении.