Болгария отмечает 144-ю годовщину освобождения Россией от османского ига

ШИПКА /Болгария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария торжественно отмечает национальный праздник - 144-ю годовщину освобождения от османского ига. Первыми из множества официальных мероприятий, которые пройдут в стране в ближайшие два дня, стала панихида и церемония возложения венков и цветов к памятнику медикам, погибшим во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а посол России Элеонора Митрофанова вместе с коллегами провела день на вершине Шипка, где возложила венок и цветы к памятнику Свободы.

"Когда мы поднимались к подножию монумента через метель я подумала, а как же наши солдаты и болгарские ополченцы в то время с конницей, с орудиями могли здесь пройти и защитить перевал, здесь ведь было очень холодно. Это тот момент, когда понимаешь - что за богатыри были наши предки. С учетом последних событий я говорю болгарам о том, что было время, когда мы, Россия, их освобождала, а сейчас пришло время, чтобы Россия освободила Донецк и Луганск от 8-летнего по своей сути ига", - сказала Митрофанова ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что "Россия ведет освободительную операцию по демилитаризации и освобождению двух больших областей Украины". "Эти две ситуации [1877-1878 года и 2022 года] в чем то похожи. Я хочу пожелать нашим странам конечно мира и мирного неба. Здесь, на Шипке, хочется думать только о мире", - сказал Митрофанова.

Памятная дата

3 марта 1878 года, с завершением Русско-турецкой освободительной войны (1877-1878) в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула русский посол граф Николай Игнатьев подписал мирный договор, который зафиксировал победу русской армии и принес свободу Болгарии, 500 лет до этого находившейся под османским владычеством.

В Болгарии центром праздника станет историческая высота Шипка, где собирается побывать премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Официальные мероприятием с участием президента Румена Радева пройдут в Софии. Однако россиян и белорусов на праздник не пригласили, как сообщили ТАСС в посольстве России, сначала пригласили, а потом уведомили, что приглашение отозвано.

"Замечательное поздравление с нашей общей исторической датой", - отметили в посольстве России.