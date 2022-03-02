В Черногории проходят акции в поддержку России

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Акции в поддержку России проходит столице Черногории Подгорице у здания парламента республики, а также в приморском городе Бар. Об этом сообщил в среду портал In4s .

Собравшиеся держат плакаты с надписью "Молись богу, держись России", а также российские и сербские флаги. В акции также принимают участие байкеры. В рамках манифестации собравшиеся зажгли файеры, а люди скандируют: "Россия, Россия!"

Сообщается, что аналогичная акция проходит в городе Бар.

Ранее, 28 февраля, акция в поддержку народа России прошла во втором по величине городе Черногории Никшиче. Несколько сотен человек с российскими, черногорскими и сербскими флагами прошли по городу, а потом провели митинг на площади Свободы.

27 февраля в соседней Сербии прошел автопробег в поддержку России в ее борьбе с неонацизмом на Украине. Автомобилисты с флагами России, Белоруссии, ДНР и Сербии проехали по центральным улицам Белграда. Организаторы наклеили на автомобили знаки "Z", подобные тем, которые нанесены на военную технику России на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.