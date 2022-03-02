Делегация Киева направляется на встречу с российской в Беловежскую пущу

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Члены украинской делегации направляются на переговоры с российской стороной в Беловежскую пущу Брестской области Белоруссии.

О том, что украинские делегаты отправились на встречу, сообщило в среду украинское издание "Общественное" со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского.

До этого говорилось, что российская делегация в прежнем составе уже прибыла к месту проведения переговоров в районе Беловежской пущи. Украинскую ожидают к утру 3 марта.

28 февраля в Гомельской обрасти прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.