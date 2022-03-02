WSJ: США могут запретить российским судам заходить в американские порты

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байден, как ожидается, запретит судам под российским флагом заходить в американские порты из-за ситуации вокруг Украины, сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, данная рестрикция будет носить символический характер, так как российские суда доставляют в США менее 1% от общего объема товаров, которые приходят в США по морю. Российские нефтяные компании, как правило, перевозят углеводороды на танкерах не под флагом России.

"Я ожидаю, что Вашингтон сегодня объявит, что запретит российским судам приходить к нашим берегам", - приводит издание слова Джина Сероки, исполнительного директора порта Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В свою очередь в Белом доме изданию заявили, что пока еще не приняли решение по данному вопросу.

Во вторник власти Великобритании сообщили о том, что, согласно новому закону, в рамках санкций Соединенного Королевства в ответ на специальную военную операцию РФ на Украине, они теперь имеют полномочия задерживать российские суда. "Российские суда будут под запретом в портах Великобритании после нового пакета британских санкций против России. Запрет распространяется на все суда, которые принадлежат или управляются кем-либо, связанным с Россией, и власти получат новые полномочия задерживать российские суда", - отмечается в заявлении МИД Великобритании.