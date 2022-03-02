Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Франция не ведет войну с Россией, заявил в среду вечером французский президент Эмманюэль Макрон во время телеобращения к нации.

"Мы не ведем войну против России. Мы знаем, как много связывает нас с народом России, великим европейским народом, который принес столь большие жертвы во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу", - сказал Макрон.

Одновременно он осудил вторжение на Украину и выразил поддержку Франции украинскому народу. "Мы приняли санкции в отношении России, но нужно понимать, что наше сельское хозяйство, наша промышленность и многие сектора экономики будут страдать", - предупредил Макрон.

Французский лидер отметил, что "европейская оборона должна перейти на новый этап". "Мы не должны зависеть от других и уметь за себя постоять: на суше, на море, под водой, в воздухе, в космосе или в киберпространстве", - подчеркнул Макрон. "Я соберу 10 и 11 марта в Версале глав государств и правительств ЕС на саммит с тем, чтобы принять решения по этим вопросам", - сказал президент республики.

"События на Украине окажут влияние на нашу демократическую жизнь и избирательную кампанию, которая фактически начинается в конце этой недели", - отметил Макрон. "Эта кампания позволит нации провести важные демократические дебаты, которые не помешают нам объединиться в главном", - заявил он. Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. Макрон пока официально не выдвигал свою кандидатуру на второй срок.

Цена за мир

Президент Франции признал, что разрыв экономических связей ударит по самой Европе, но назвал это необходимой платой за мир и демократию, а также за утверждение ее, как суверенной силы.

"Европа <...> отныне должна принять необходимость платить за мир, за свободу и демократию. Она должна прежде всего инвестировать в то, чтобы меньше зависеть от других континентов и иметь возможность самостоятельно принимать решения. Иными словами, стать более независимой и суверенной силой", - сказал он.

Глава государства признал, что многие отрасли экономики пострадают из-за антироссийских санкций, предупредив о неизбежном росте цен, который скажется на покупательской способности европейцев. "Я поручил премьер-министру разработать в ближайшие дни план экономического и социального противостояния, чтобы ответить на эти трудности", - сказал он.

Макрон призвал в первую очередь развивать экономический суверенитет Европы, "чтобы она больше не зависела от других в том, чтобы прокормить, вылечить, информировать и найти финансирование" для своих граждан. "Мы должны продвигать новую экономическую модель, основанную на независимости и прогрессе", - подчеркнул он.

Энергетика и промышленность, по его словам, не должны зависеть от российского газа. Макрон пообещал продвигать стратегию энергетической независимости Европы, которая включает в себя развитие возобновляемой и атомной энергетики, в том числе за счет строительства новых реакторов.

Диалог с Путиным

Макрон также заявил, что будет поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным", - сказал французский лидер в среду в телевизионном обращении к нации.

По его словам, "диалог призван убедить в необходимости прекращения военных действий". "Мы также хотели бы помочь, насколько Франция это может, проходящим переговорам, чтобы не допустить, пока это не поздно, распространения конфликта".

Украинские беженцы

Макрон заявил, что Франция примет участие в размещении украинских беженцев.

"Многие сотни тысяч беженцев, прибывающих с Украины, будут размещены в странах ЕС. Франция примет в этом участие", - пообещал он.

Он также выразил благодарность муниципалитетам и общественным организациям, которые мобилизовались для помощи тем, кто прибывает во Францию "в поисках защиты".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.