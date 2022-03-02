Блинкен заявил, что США готовы к переговорам, если Россия отведет войска

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. США готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведет войска и тоже вступит в переговоры. Об этом заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое", - сказал он.

"Я поддерживаю практически ежедневный контакт с моим другом и коллегой министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой. Я ясно сказал, что мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил", - добавил Блинкен.

Блинкен заявил, что страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и других вооружений.

"В течение последних нескольких дней я одобрил ускоренную передачу наиболее срочно требующихся оборонительных средств от союзников [США] Украине и координацию любых усилий по ускорению поставок этих средств, включая противотанковые и противовоздушные средства, а также боеприпасы для стрелкового оружия в руки украинских бойцов, которые умело и решительно защищают свою страну", - сказал дипломат.

Блинкен заявил, что США документируют случаи гибели гражданских лиц в ходе специальной военной операции России на Украине и будут добиваться ответственности за это.

"Мы очень пристально наблюдаем за тем, что происходит на Украине сейчас, в том числе, что происходит с мирными жителями. Мы это отмечаем, документируем, и, помимо прочего, хотим удостовериться, что за это последует ответственность", - сказал он.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства ушел от ответа на вопрос, зафиксировали ли в США какие-либо случаи гибели мирных жителей по вине российских военных.

Переговоры с Россией

Блинкен заявил, что США полностью поддержат Украину, если она решит продолжать участвовать в переговорах с Россией. Его попросили прокомментировать возможность США поддержать Украину на ее переговорах с Россией. "Если Украина считает, что есть путь [в продолжении этих переговоров], который поможет продвинуть ее интересы, защитить в войне и мы можем быть в этом полезны, конечно, мы полностью готовы это сделать", - сказал дипломат. Он добавил, что Вашингтон ждет от Киева решения по этому поводу, а также следующего раунда переговоров.

Отвечая на вопрос о гражданах США, готовых принять участие в боевых действиях против РФ, Блинкен заявил, что власти США призывают американцев не ездить на Украину.

"В течение уже какого-то времени мы очень четко говорили и призывали, конечно же, тех американцев, которые могли находиться на Украине, покинуть страну, а также четко говорили американцам, которые могут думать о том, чтобы отправиться туда, не делать этого", - сказал глава американской дипломатии, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Для тех, кто хочет помочь Украине и ее народу, есть множество способов это сделать, в том числе за счет поддержки и помощи множеству НКО, которые работают над предоставлением гуманитарной помощи", - подчеркнул Блинкен. Глава американской дипломатии призвал американцев выступать за "мирное разрешение этого кризиса". "Это наиболее эффективные действия, которые могут предпринять те люди, которые хотят помочь", - добавил госсекретарь.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о формировании в стране Иностранного легиона территориальной обороны. Позже он постановил ввести безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Безвизовый режим не распространяется на граждан "государства, признанного агрессором" властями Украины, то есть России.

Санкции в отношении Белоруссии

Белоруссия, по утверждению Блинкена, является соучастником специальной военной операции России на Украине, если поддержка Минска Москве продолжится, то Соединенные Штаты могут ужесточить санкции.

"Мы пресечем любую возможность импортировать Белоруссией любые ключевые технологии, и если режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко продолжит поддерживать войну, последствия для режима будут ужесточаться", - сказал он на брифинге в среду.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.