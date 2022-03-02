Пентагон отменяет плановый пуск МБР, демонстрируя неповышение готовности ядерных сил США

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. США отменяют планировавшийся на выходные испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutemen III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил. Об этом в среду сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Министр обороны [США Ллойд Остин] распорядился отложить испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты Minutemen III, запланированный на эту неделю", - сказал он, комментируя решение РФ повысить уровень готовности ядерных сил. По его словам, США делают это, "чтобы продемонстрировать, что у [Вашингтона] нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы".

Кирби подчеркнул, что данное решение означает, что США являются "ответственной ядерной державой", а не то, что США "сделали шаг назад". Представитель Пентагона напомнил, что США по-прежнему считают решение РФ о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим несения боевого дежурства "опасным и безответственным". Он также добавил, что "в ядерной войне не может быть победителя".

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