Пентагон: РФ не стягивает никакие дополнительные войска для участия в операции на Украине

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США считают, что РФ не стягивает никакие дополнительные войска для привлечения их к специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Нет, мы не наблюдаем [подобного]", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов. "Мы не видели никаких свидетельств того, что [президент РФ Владимир] Путин ощущает необходимость ввести дополнительное подкрепление из других районов страны", - сказал он.

По словам Кирби, США не видят признаков того, что Вооруженные силы Белоруссии готовятся принять участие в операции РФ на Украине.