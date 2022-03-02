Член украинской делегации заявил, что переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Украинская сторона заявила, что переговоры с РФ состоятся, однако пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте. Об этом сообщил в среду представитель украинской делегации Давид Арахамия.

"Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже", - написал он в Facebook.

Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где, как планировалось ранее, состоится второй раунд переговоров двух стран. Глава делегации Владимир Мединский по прибытии сообщил, что представители РФ ждут украинскую делегацию 3 марта. По его словам, место для переговоров Россия и Украина выбирали совместно. МИД Белоруссии сообщил, что участников второго раунда переговоров в Беловежской пуще примет "Домик охотника".

В ответ на эти заявления один из членов делегации Киева, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал дождаться "реального начала диалога". "Сомнительно, что без присутствия за столом второй [украинской] стороны можно провести реальные переговоры, - написал он в Twitter. - Поэтому просто подождите реального начала диалога".

Российская делегация прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, в котором была в прошлый раз. Помимо Мединского, в нее вошли заместители глав Минобороны и МИД РФ Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также посол России в Белоруссии, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

28 февраля в Гомельской обрасти прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что делегации РФ и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.