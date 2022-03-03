Конгрессмены США приняли резолюцию в поддержку Украины

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США полного состава в среду приняла резолюцию в поддержку Украины и с призывом к введению новых санкций против России. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN .

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Как следует из текста резолюции, конгрессмены "требуют незамедлительного прекращения огня и вывода всех российских сил с территории Украины", а также "безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность" страны. Законодатели отметили, что "поддерживают дальнейшее введение санкций в координации с союзниками и партнерами США" с целью "полной экономической изоляции" Москвы.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.