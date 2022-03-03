В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против всех госкомпаний России

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американские сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс США законопроект, предполагающий введение санкций в отношении всех государственных компаний РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба сенатора Марко Рубио (от штата Флорида), который является одним из авторов инициативы.

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Аббревиатура названия законопроекта - HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу украинских националистов. "[Инициатива] <...> лишит подконтрольные или принадлежащие [властям в] Москве [компании], такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют военные усилия [президента РФ] Владимира Путина", - сказано в сообщении.

Текст самого законопроекта в пресс-релизе не приводится.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.