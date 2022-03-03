В ЛНР назвали военным преступлением убийство оппозиционного украинского политика

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Убийство оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка, похищенного людьми в камуфляжной форме на подконтрольной Киеву территории Луганщины, является военным преступлением, совершенным при попустительстве властей Украины. Об этом заявил в среду представитель Луганской Народной Республике (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник

"Украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город [не пострадавшим] от военного разрушения и [спасти] его жителей от ненужных смертей и потрясений", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. "Это показательный захват заложника и его несудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление!" - заявил представитель ЛНР.

"Владимир Струк был личностью спорной и неоднозначной, но его убийство - это нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиниться наци и не быть живым щитом убийцам и нацистам", - добавил Мирошник.

Ранее в среду фотографию окровавленного тела Струка опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, мэр находящегося под контролем Киева города якобы обсуждал с депутатами вопрос о том, чтобы установить связь с представителями ЛНР и России. Геращенко добавил, что 1 марта жена Струка подала заявление в украинские правоохранительные органы о том, что политика похитили "неизвестные в камуфляжной форме". Советник министра внутренних дел Украины одобрительно отозвался об убийстве Струка, назвав его "предателем" и добавив, что политик, судя, по всему, был расстрелян "неизвестными патриотами". Фотографию убитого также разместила в среду в своем телеграм-канале Верховная рада.

Струк в 2006-2014 годах был главой поселка Юбилейное в Луганской области, в 2014 году был избран депутатом парламента Украины от партии регионов. На местных выборах в октябре 2020 года был избран мэром Кременной от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", получив 51,68% голосов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в середине февраля заявил, что силовики не допустят никаких проявлений сепаратизма и в случае попытки захвата административных зданий спецназ будет стрелять без предупреждения.