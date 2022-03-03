{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

В ЛНР назвали военным преступлением убийство оппозиционного украинского политика

Мэра города Кременной Владимира Струка похитили на подконтрольной Киеву территории Луганщины

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Убийство оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка, похищенного людьми в камуфляжной форме на подконтрольной Киеву территории Луганщины, является военным преступлением, совершенным при попустительстве властей Украины. Об этом заявил в среду представитель Луганской Народной Республике (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город [не пострадавшим] от военного разрушения и [спасти] его жителей от ненужных смертей и потрясений", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. "Это показательный захват заложника и его несудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление!" - заявил представитель ЛНР.

"Владимир Струк был личностью спорной и неоднозначной, но его убийство - это нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиниться наци и не быть живым щитом убийцам и нацистам", - добавил Мирошник.

Ранее в среду фотографию окровавленного тела Струка опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, мэр находящегося под контролем Киева города якобы обсуждал с депутатами вопрос о том, чтобы установить связь с представителями ЛНР и России. Геращенко добавил, что 1 марта жена Струка подала заявление в украинские правоохранительные органы о том, что политика похитили "неизвестные в камуфляжной форме". Советник министра внутренних дел Украины одобрительно отозвался об убийстве Струка, назвав его "предателем" и добавив, что политик, судя, по всему, был расстрелян "неизвестными патриотами". Фотографию убитого также разместила в среду в своем телеграм-канале Верховная рада.

Струк в 2006-2014 годах был главой поселка Юбилейное в Луганской области, в 2014 году был избран депутатом парламента Украины от партии регионов. На местных выборах в октябре 2020 года был избран мэром Кременной от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", получив 51,68% голосов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в середине февраля заявил, что силовики не допустят никаких проявлений сепаратизма и в случае попытки захвата административных зданий спецназ будет стрелять без предупреждения.

Теги
УкраинаПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Канада вводит санкции в отношении 10 ключевых сотрудников "Газпрома" и "Роснефти"
В МИД отметили, что данные рестрикции призваны оказать дополнительное давление на руководство России
Читать полностью