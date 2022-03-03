NBC: США поставили Украине несколько сотен ПЗРК Stinger

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Украина на этой неделе получила от США несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники телекомпания NBC.

По их данным, по меньшей мере 200 ПЗРК были переданы в понедельник. Телекомпания отмечает, что поставки Украине Stinger были осуществлены "впервые за последние несколько дней".

Поставки вооружений происходят в рамках принятого ранее нового пакета военной помощи Украине со стороны США объемом до $350 млн. Телекомпания CNN в свою очередь отмечает, что поставки Украине Stinger были осуществлены "впервые за последние несколько дней".

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило о применении комплекса Javelin против одного из российских танков, задействованных в ходе операции на Украине. При этом было отмечено, что танк не был выведен из строя и экипаж смог продолжить бой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.