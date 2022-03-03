{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Прокуратура МУС начала расследование ситуации на Украине

Украина не входит в Международный уголовный суд, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 года

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда приступила расследованию возможных преступлений, совершенных на территории Украины. Об этом сообщил в четверг прокурор Карим Хан.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Я только что уведомил президиум суда о моем решении, - отметил он в заявлении, распространенном пресс-службой МУС. - Наша работа по сбору доказательств теперь началась".

По словам Хана, 39 стран, входящих в МУС, обратились к прокурору с просьбой провести расследование ситуации на Украине. Эти обращения позволяют прокуратуре начать расследование в отношении возможных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в любой части Украины любым лицом начиная с 21 ноября 2013 года.

Украина не входит в МУС, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 года. По результатам предварительного изучения ситуации прокуратура МУС заявила, что выявила основания для проведения полноценного расследования.

Теги
УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Испания направит Украине более тысячи гранатометов и пулеметы
Партия оружия и патронов будет доставлена в Польшу в пункт на границе с Украиной
Читать полностью