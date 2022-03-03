Прокуратура МУС начала расследование ситуации на Украине

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда приступила расследованию возможных преступлений, совершенных на территории Украины. Об этом сообщил в четверг прокурор Карим Хан.

"Я только что уведомил президиум суда о моем решении, - отметил он в заявлении, распространенном пресс-службой МУС. - Наша работа по сбору доказательств теперь началась".

По словам Хана, 39 стран, входящих в МУС, обратились к прокурору с просьбой провести расследование ситуации на Украине. Эти обращения позволяют прокуратуре начать расследование в отношении возможных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в любой части Украины любым лицом начиная с 21 ноября 2013 года.

Украина не входит в МУС, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 года. По результатам предварительного изучения ситуации прокуратура МУС заявила, что выявила основания для проведения полноценного расследования.