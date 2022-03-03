Канада вводит санкции в отношении 10 ключевых сотрудников "Газпрома" и "Роснефти"

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Канады расширили экономические санкции против РФ, внеся в списки 10 ключевых сотрудников компаний "Газпром" и "Роснефть". Об этом в среду говорится в заявлении канадского МИД.

Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ

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"Сегодня (2 марта - прим. ТАСС) министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о новых санкциях в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) в ответ на неспровоцированное и неоправданное вторжение РФ на Украину, - сообщается в документе. - Эти новые меры накладывают ограничения на 10 ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России "Роснефти" и "Газпрома".

В МИД отметили, что данные рестрикции призваны "оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины". Списка лиц, внесенных в очередной санкционный пакет, к документу не прилагается.

Кроме того, власти Канады расширили санкционный список против РФ, о котором было объявлено 28 февраля. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

В него, в частности, добавлены заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Канада уже ввела три пакета экономических санкций против России 22, 24 и 26 февраля. В частности, под канадские рестрикции попали президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.