Глава МИД Японии не согласился с оценкой посольством РФ поддержки Киева со стороны Токио

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в четверг в ходе дебатов в парламенте страны выразил несогласие с оценкой посольством России в Токио поддержки властей Украины японским руководством.

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"Мы считаем утверждения российской стороны совершенно безосновательными и недопустимыми", - сказал глава ведомства, отвечая на просьбу депутата прокомментировать содержание публикаций дипмиссии.

Ранее посольство РФ в своем Telegram-канале заявило о том, что "за одно неполное столетие Япония умудрилась дважды поддержать нацистский режим". "Тогда - гитлеровский, а сегодня - украинский", - говорится в публикации дипмиссии.