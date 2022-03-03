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Военная операция на Украине

Япония приветствовала принятие ГА ООН резолюции по Украине

За документ проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались - 35

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приветствует принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции по Украине. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"Мы приветствуем принятие резолюции. Ее поддержка 141 страной еще раз подтверждает сильную волю, которую разделяют представители мирового сообщества", - подчеркнул генсек кабмина.

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла 2 марта резолюцию с осуждением операции России на Украине. За документ проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались - 35. Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции - США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, включая Японию, заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ЯпонияУкраинаВоенная операция на Украине
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