Молдавия намерена подать заявку на вступление в ЕС

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду вслед за Украиной намерена подать в ближайшее время заявку на вступление в Европейский союз. Об этом заявил в четверг в эфире общественного телевидения республики председатель парламента Игорь Гросу, комментируя переговоры, которые провели накануне в Кишиневе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

"Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности. В беседах с верховным комиссаром я очень четко сказал, что, голосуя на последних парламентских и президентских выборах, подавляющее большинство граждан выбрали европейскую интеграцию. И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы можем поддержать, мы можем прийти на помощь, мы можем быть чуткими и хорошо организованными. Мы твердо верим, что Республика Молдова заслуживает очень четкой европейской перспективы", - сказал Гросу.

На брифинге по итогам переговоров с Боррелем Санду заявила, что события на Украине побудили власти ускорить процесс евроинтеграции, отметив, что это обеспечит стране безопасность и экономическое развитие. Со своей стороны европейские чиновники пообещали выделить помощь в €20 млн Молдавии, которая приняла в эти дни десятки тысяч беженцев с Украины. Также Кишиневу пообещали помочь в обеспечении энергетической безопасности, отмечалась важность информационной борьбы.

Молдавские журналисты задали несколько вопросов о перспективах возможной подачи заявки на вступление республики в ЕС по примеру Украины. Боррель их проигнорировал, а Вархели дал понять, что этот шаг будет преждевременным.