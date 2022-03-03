В Польше заявили, что Украина могла бы стать кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие дни

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Украина могла бы стать кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие дни, это вопрос политического решения. Об этом заявил в четверг в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Отвечая на вопрос о европейских перспективах Украины, представитель МИД Польши сказал, что "кандидатом на вступление в ЕС она могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе". "Это вопрос политического решения", - указал Пшидач, подчеркнув, что 10 стран ЕС уже поддерживают такой шаг.

Касаясь подхода к этой инициативе ФРГ и Франции, замминистра сказал, что об их согласии информации нет. "Мы будем их убеждать", - заверил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении к союзу. После этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в понедельник, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в сообщество. Совет ЕС серьезно проанализирует заявку Украины на членство в Европейском союзе, заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине. Следующее заседание Совета ЕС пройдет 24-25 марта.